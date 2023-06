Ajax : Jurriën Timber se rapproche d’Arsenal

Arsenal continue d’enflammer ce mercato estival. Alors que la direction des Gunners s’active en coulisses pour boucler les dossiers Kai Havertz et Declan Rice, un autre joueur pourrait également rejoindre le club londonien incessamment sous peu. Jurriën Timber, le défenseur central de l’Ajax, est en effet ciblé depuis maintenant plusieurs jours par les dirigeants de la formation basée à l’Emirates. Ces derniers ont d’ailleurs proposé une seconde offre à leurs homologues néerlandais tout dernièrement.

Si le club néerlandais réclamait jusqu’à présent 58 millions d’euros pour accepter le départ de son défenseur central, Arsenal aurait trouvé un accord verbal, compris entre 40 et 45 millions d’euros sans compter les bonus, avec toutes les parties pour conclure ce dossier le plus rapidement possible, comme le rapporte nos confrères de Sky Sport. D’autant plus que le joueur de 22 ans voudrait absolument rejoindre les Gunners. Il ne manquerait donc plus que l’officialisation. Affaire à suivre…

