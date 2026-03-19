Lionel Messi a inscrit le 900e but de sa carrière

La Ligue des champions Concacaf — compétition nord-américaine pour les clubs mexicains et états-uniens — a offert un nouveau palmarès à la star argentine. En effet, hier soir, lors du huitième de finale retour face à Nashville, Lionel Messi a inscrit un but d’un tir du gauche dans la surface, lui faisant atteindre ainsi un cap symbolique : son 900e but en carrière professionnelle, et ce, dès la 7e minute de la rencontre. L’attaquant de l’Inter Miami continue d’épater sur le continent américain, et n’a pas fini d’éblouir ses fans.

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Par ailleurs, ses réalisations se répartissent de manière assez spectaculaire. Avec le FC Barcelone, le natif de Rosario a inscrit 672 buts. Puis, 32 avec le PSG, 81 avec l’Inter Miami et 115 avec l’Argentine. Des chiffres impressionnants qui continuent de le mettre en valeur à 38 ans, tout comme Cristiano Ronaldo à 41 ans, comptabilisant de son côté : 965 réalisations. Il faudra encore quelques matchs avant que le vainqueur du Mondial 2022 atteigne cette barre, mais cela semble probable.