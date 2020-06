FC Barcelone : le groupe retenu contre le FC Séville

Le FC Barcelone se déplace sur le terrain du FC Séville, ce vendredi à 22h. Une étape importante pour les Blaugranas dans leur quête d'un vingt-septième titre de champion d'Espagne. Pour cette rencontre, Quique Setién a convoqué un groupe de 23 joueurs. Celui-ci a été communiqué par le club catalan.

Le groupe : Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Arthur, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, Vidal, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, R. Araujo, Saverio, Chumi et Monchu. Quant à Samuel Umtiti, Sergi Roberto et Frenkie De Jong, ils sont hors de la liste en raison d'une blessure. Le deuxième cité a « une fissure aux côtes alors que le Néerlandais a une surcharge sur sa jambe droite », indique le Barça.

