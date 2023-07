Juventus Turin : coup dur dans le dossier Franck Kessié

Son avenir s’éloigne de plus en plus du FC Barcelone. Alors que le club culé a besoin de renflouer ses caisses, Franck Kessié est l’un des joueurs ciblés par le board catalan pour être sacrifié. Et alors que la presse italienne faisait état d’un retour de l’autre côté des Alpes du côté de la Juventus Turin, Mundo Deportivo annonce ce mardi que le milieu ivoirien souhaiterait rejoindre la Premier League.

Même si son souhait prioritaire est de rester en Catalogne, Kessié ne veut que l’Angleterre en cas de départ. Dans cette optique, le Barça travaille avec lui pour qu’il rejoigne la PL. Une solution qui arrange également les dirigeants catalans, frileux à l’idée de le voir rejoindre Turin sous la forme d’un prêt. Exigeant, le transfuge de l’Atalanta Bergame veut rejoindre une équipe du Big 6 outre-Manche. Reste à savoir si l’un de ces clubs viendra aux renseignements pour l’Ivoirien qui a décliné des offres d’Arabie saoudite selon Mundo Deportivo.

