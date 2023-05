Federico, le fils de Fernando Redondo régale à la Coupe du monde U20 2023

La suite après cette publicité

Un grand héritage est synonyme de grande pression et ce n’est pas Federico Redondo qui dira le contraire. Fils de Fernando Redondo, légende du Real Madrid qui a remporté les Ligues des Champions 1998 et 2000 (ainsi que celle de 2003 avec l’AC Milan), il dispose d’un frère ainé nommé également Fernando (28 ans) qui n’a pas pu faire carrière et son cousin Augusto Solari porte le maillot du Celta de Vigo depuis 2021. Progéniture d’une légende et bercé dans le milieu du football depuis tout petit, il était normal que Federico Redondo se tourne très vite vers les terrains et bien lui en a pris. Jeune joueur d’Argentinos Junior, il marche sur les pas de son père, également formé au sein du typhon de Boyacá.

Lancé le 12 juillet 2022 dans le grand bain face à Tigre (2-1), il compte désormais 31 apparitions en professionnel ainsi qu’un but. Fêtant en janvier dernier ses 20 ans, cet élégant milieu défensif droitier dispose d’excellents mentors avec Gabriel Milito (ex-FC Barcelone), son coach avec Argentinos Junior, et Javier Mascherano (ex-Liverpool et FC Barcelone), le sélectionneur de l’équipe U20 d’Argentine au sein de laquelle il a pris place en mars dernier. Très vite, il a pris le pas de ce que lui demandait le tout jeune sélectionneur comme il l’a souligné à TyC Sports avant la Coupe du monde U20 : «Mascherano nous demande de jouer libre et d’être des protagonistes, c’est ce que dit le maillot.»

À lire

CdM U20, France : le coup de gueule de Landry Chauvin après l’élimination

Une montée en puissance dans la Coupe du monde U20

Régulateur du jeu, à l’aise avec le ballon, disponible et pas gêné avec les interventions défensives, il doit néanmoins jouer des coudes pour se faire une place au sein d’une équipe composée de Maxime Perrone (Manchester City), Valentin Carboni (Inter Milan) et Mateo Tanlongo (Sporting CP) dans l’entrejeu. Remplaçant en début de Coupe du monde U20 face à l’Ouzbékistan (2-1) et le Guatemala (3-0), il avait signé de belles entrées en jeu et avait logiquement sa chance face à la Nouvelle-Zélande (5-0). Un match où il a particulièrement crevé l’écran.

La suite après cette publicité

«C’est toujours agréable de porter ce maillot. Je pense que nous avons joué un grand match, nous avons pu reproduire l’idée de jeu que nous avions. Nous sommes montés en puissance et maintenant nous avons plus de confiance. Pour être champion, il faut battre tout le monde donc, peu importe qui on jouera en huitièmes de finale, cela ira bien» expliquait-il après la rencontre. Face au Nigéria qui a battu l’Italie (2-0) mais a perdu contre le Brésil (2-0), le défi sera grand pour Federico Redondo et ses partenaires. D’ailleurs, il pourrait être maintenu dans le onze comme Luka Romero de la Lazio selon la presse argentine et Mateo Tanlongo ainsi que Matías Soulé en feraient les frais.

L’Argentine et le Real Madrid en ligne de mire

Joueur cérébral qui aime initier la première relance et gérer le tempo de son équipe, Federico Redondo a une idée bien établie sur son rôle : «je pense que le football n’est pas seulement une question de physique ou de vitesse de course. Il y a la vitesse de l’esprit, de décider à l’avance, de résoudre des problèmes dans de petits espaces. C’est ça la vraie vitesse qui compte dans le football.»

La suite après cette publicité

Si l’avenir s’annonce très prometteur pour lui et que son impact au sein d’Argentinos Junior et de l’Albiceleste U20 est grandissant, il a un rêve bien précis comme il l’a expliqué à TyC Sports : «Je veux d’abord être champion avec Argentinos Juniors et ensuite, je voudrais jouer pour le Real Madrid et l’équipe nationale argentine.» Si cela doit se faire, cela passera par des étapes, néanmoins cette Coupe du monde U20 risque bien de faire grandir la liste de ses prétendants …