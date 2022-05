Paulo Dybala ne sait pas où il va jouer

Au grand dam des supporters de la Juventus, Paulo Dybala (28 ans ) a décidé de ne pas prolonger son contrat avec la Vieille Dame. L'attaquant argentin va ainsi quitter le Piémont une fois son contrat expiré, après le 30 juin prochain. Tout le monde se demande désormais où va évoluer La Joya... à commencer par le joueur de l'Albiceleste lui même. «Je ne sais toujours pas ce que je vais faire, je vais devoir choisir le meilleur pour moi, ce qui est le plus important», a lancé Paulo Dybala à la presse italienne après le jubilé de Samuel Eto'o ce lundi, dans un San Siro où des fans de l'Inter lui ont fait les yeux doux.

«Totti est génial, c'est une idole pour tous ceux qui aiment le football et je prends avec plaisir ses mots d'affection», a ensuite expliqué le principal concerné en réponse à l'intérêt supposé de la Roma, après que l'ancien milieu de terrain a avoué qu'il souhaitait voir Dybala dans la capitale transalpine. «Demain, je partirai avec l'équipe nationale, nous avons un bon match contre l'Italie et nous voulons continuer à gagner. Je rejoindrai mes coéquipiers en Espagne, puis j'aurai de belles vacances avec ma famille. Après 7 ans de vie de cette façon, la relation avec les fans de la Juventus est le plus grand prix que j'apporterai avec moi», a-t-il conclu. Le suspense demeure entier.