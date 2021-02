Bordeaux : Fulham étudie la piste Josh Maja

En manque de temps de jeu depuis quelques semaines à Bordeaux, Josh Maja pourrait faire ses valises lors de cette dernière journée de mercato. Le jeune attaquant de 22 ans a toujours une belle côte en Angleterre.

Selon les informations de Sky Sports, Fulham qui vient de prêter Jean-Michael Seri aux Girondins, serait intéressé par l’attaquant Josh Maja. Les Cottagers souhaiteraient se faire prêter l’international Nigérian. Pas de précision sur une éventuelle option d’achat pour le moment. L'entraineur Scott Parker voudrait absolument un attaquant avant la fin du mercato. Avec Bordeaux, l’ancien joueur de Sunderland a inscrit 11 buts en 45 matches.

Interesting line from @skysports_sheth - Fulham in talks with Bordeaux over a loan deal for former Sunderland striker Josh Maja #SAFC