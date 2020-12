PSG : Presnel Kimpembe à l'infirmerie pour trois semaines ?

Dans le choc de la Ligue 1 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu de vainqueur, ni de but marqué. La faute notamment à Presnel Kimpembe, auteur d'un sauvetage exceptionnel sur une situation de 4 contre 1 à la 78e minute. Problème : le défenseur central français s'est blessé sur l'action.

Touché à la cuisse, il a dû sortir et vient se rajouter à l'infirmerie parisienne. Et les premiers rapports parlent d'une lésion aux ischios de la cuisse droite d'après L'Equipe. Des examens plus approfondis viendront certainement affiner le diagnostic, pour le moment estimé à une absence de trois semaines. Année terminée pour lui donc qui pourrait revenir lors du Trophée des Champions contre l'OM le 13 janvier.