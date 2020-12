LOSC-PSG : les notes du match

A l'occasion de la seizième journée de Ligue 1, le LOSC recevait le Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy. Un choc entre le deuxième et le troisième du championnat. Victorieux en début de semaine du DFCO(2-0), les Dogues pouvaient s'emparer de la première place du classement en cas de succès face aux Parisiens ce soir. Le scénario demeurait identique pour le champion de France qui souhaitait récupérer sa place de leader en s'offrant un adversaire direct pour le titre. Pour cette affiche de 21 heures, Christophe Galtier alignait un 4-4-2 avec le duo turc Yazici, Yilmaz en pointe. Thomas Tuchel s'appuyait lui sur un 3-5-2 et titularisait Angel Di Maria et Moïse Kean en attaque. Kylian Mbappé démarrait la rencontre sur le banc.

Après vingt minutes de jeu où les équipes se jaugeaient, le PSG se procurait la première occasion du match. Sur un coup-franc frappé par Florenzi, Kehrer voyait sa tête filer à côté (21e). Les deux équipes se craignaient énormément et les opportunités se faisaient rares. Sur la gauche, Di Maria distillait un bon centre pour Kean dont la déviation était captée par Maignan (41e). Juste avant la pause, le champion de France procurait un ultime frisson à son adversaire.

Le PSG ne parvient pas à trouver la faille

Di Maria distillait un coup-franc devant le but dévié par Fonte, mais Maignan restait vigilant (45+2). Au retour des vestiaires, les hommes de Tuchel se montraient une nouvelle fois dangereux avec Kurzawa qui centrait pour Kean dont la déviation ne trouvait pas le cadre (50e). Le Paris SG poussait pour ouvrir le score mais le centre fort de Di Maria filait devant les buts de Maignan sans être touché par un Parisien (58e).

Juste avant le dernier quart d'heure, le LOSC menaçait les buts de Navas avec Yilmaz dont la frappe soudaine était déviée en corner par Navas (74e). La fin de match devenait compliquée pour le PSG qui perdait Kimpembe, Kurzawa et Florenzi sur blessures. Avec ce résultat nul, le LOSC rejoignait l'OL en tête de la Ligue 1 quand le Paris Saint-Germain pointait à la troisième place à un point de l'OL et de son adversaire du soir.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Kimpembe (7,5) : le défenseur central parisien n'a pas mis beaucoup de temps pour entrer dans son match. Très sollicité dans les duels, il s'est fait titiller par les Lillois en début de match. Averti à la 19e pour une faute sur André. L'international français s'est évertué à ressortir proprement le ballon. Très présent dans les duels, il s'est sacrifié pour ses partenaires ce soir. Exemple parfait sur le contre lillois en fin de match où le champion du monde blessé sort un tacle incroyable pour sauver les siens (78e). Un gros match du numéro trois parisien héroïque ce soir. Remplacé à la 80e par Bakker

LOSC

Maignan (6) : pas embêté jusqu'à la 25e minute et un coup de tête vicieux de Rafinha dans le petit filet où il semblait battu. Il a ensuite sauvé les siens face à Kean sur le seul tir cadré de la première période, puis face à.. Fonte, en l'empêchant de marquer involontairement dans son propre but (45+2). Un match assez tranquille où il n'a eu qu'à effectuer que deux petits arrêts.

Celik (5) : le latéral droit turc a sur le plan défensif, rapidement dégouté Kurzawa et ce tout au long de la rencontre (4e, 6e). Pas avare d'efforts dans son couloir, son apport offensif n'a cependant pas été à la hauteur de ses dernières performances.

Fonte (6) : S'il n'a pas eu à s'employer très souvent ce soir, l'international portugais s'est une nouvelle fois montré rassurant aux côtés de son poulain néerlandais (48e), excepté dans le temps additionnel où il n'était pas loin de tromper son propre gardien (45+2). Encore un très bon match pour le vétéran de la défense des Dogues.

Botman (7) : à quand un mauvais match du très prometteur défenseur néerlandais ? Irréprochable dans ses interventions défensives tout au long de la rencontre (2e), l'ancien de l'Ajax a permis à son équipe de ne pas encaisser de but ce soir, notamment grâce à un tacle glissé somptueux qui empêchait Kean d'ouvrir le score (57e).

Reinildo (5) : hormis les nombreux coups qu'il a subi ce soir, l'ancien latéral de Belenenses s'est montré rapidement très actif dans son couloir gauche en créant le danger grâce à sa vivacité et sa percussion balle au pied. Il a également fait preuve de beaucoup de combativité sur le plan défensif, notamment en empêchant l'ouverture du score parisienne juste avant la pause.

André (4,5) : Le milieu de terrain français a alterné le bon et le moins bon ce soir. Par moments irréprochable dans ses interventions défensives, l'ancien Rennais s'est toutefois retrouvé en difficulté notamment dans les duels auxquels il a été confronté au milieu de terrain. Remplacé à la 79e par Xeka .

Soumaré (5) : un match globalement solide pour le tout jeune milieu de terrain français qui a remporté la quasi totalité des duels auxquels il a été confronté. Il a également fait preuve d'une impressionnante sérénité balle au pied. Une bonne copie livrée par le Titi formé au club.

Ikoné (5) : comme à son habitude, l'ancien Parisien s'est montré très à l'aise techniquement (2e, 32e), forçant très souvent les joueurs du PSG à effectuer des prises à deux. Sa qualité de passe a elle aussi extrêmement gêné les visiteurs et aurait pu profiter aux siens sans le raté de Yilmaz (9e). Toutefois, le dernier geste lui a parfois fait défaut ce soir (32e). Remplacé à la 60e par Weah qui n'a pas su se monter dangereux dans la surface parisienne.

Bamba (5) : l'ancien stéphanois a tout au long de la rencontre donné de sa personne en multipliant les efforts aussi bien défensifs qu'offensifs. Il a toutefois à l'instar de ses partenaires offensifs, manqué de lucidité dans le dernier geste ce soir.

Yilmaz (4) : à l'inverse de son homologue turc, l'attaquant de 35 ans est globalement parvenu à être trouvé par ses coéquipiers. Néanmoins, l'ancien joueur de Trabzonspor n'a jamais su faire la différence devant le but ce soir. D'autant qu'il a certainement eu l'occasion de but la plus franche du match lorsqu'il partait en contre-attaque avant d'être dégouté par une intervention miraculeuse de Kimpembe qui sauvait son équipe (78e).

Yacizi (3) : préféré à Jonathan David pour épauler le vétéran turc sur le front de l'attaque lilloise, la recrue lilloise habituée à évoluer sur un côté, n'a au cours du premier acte, pas su trouver sa place dans l'axe. Un match compliqué où il a toutefois cru ouvrir le score avant que l'arbitre ne refroidisse ses ardeurs en signalant une position de hors-jeu. Logiquement remplacé à la 60e par David qui n'a certainement pas marqué des points durant ces trente dernières minutes.

PSG