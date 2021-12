Nantes-OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

À l'occasion de la 16e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du FC Nantes (21h, à suivre en direct sur notre site). Après leur victoire contre Troyes (1-0), les Marseillais peuvent enchaîner une deuxième victoire consécutive alors que les Canaris voudront reprendre leur marche en avant après 4 matches sans victoire. Antoine Kombouaré devrait proposer un 4-3-3 avec Lafont dans les buts, Merlin, Pallois, Castelletto et Appiah en défense. Au milieu, on devrait retrouver Cyprien, Girotto, Moutoussamy. En attaque, c'est le trio Blas-Kolo Muani-Simon qui devrait être aligné.

Du côté de l'OM, Jorge Sampaoli devrait mettre en place son 4-1-4-1 avec Lopez dans les buts. Rongier sur le côté droit de la défense, Saliba et Gonzalez en défense centrale et Luan Peres à gauche. Kamara en sentinelle, accompagné par Lirola, Guendouzi, Payet et De la Fuente. Enfin, Milik prendra place à la pointe de l'attaque.

