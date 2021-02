FC Barcelone : le candidat Toni Freixa annonce l'arrivée d'un investisseur pour recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé

Ce n'est un secret pour personne, la situation du FC Barcelone est difficile. Sportivement, institutionnellement mais surtout, financièrement, avec une dette brute qui s'approche dangereusement du milliard d'euros. Et avec une crise sanitaire mondiale qui entraîne inévitablement une crise financière pour les clubs de foot, il semble difficile de se sortir de cette terrible dynamique. C'est pour cette raison que l'élection présidentielle du 7 mars prochain est attendue de pied ferme par les socios et les fans de l'écurie catalane. Jusqu'ici, les trois candidats - Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font - ont d'ailleurs énormément insisté sur cette situation difficile et basent une grande partie de leur campagne sur la promesse de retrouver des finances pérennes dans les années à venir.

Il n'y a donc pas eu, de leur part, d'annonces ni de promesses farfelues quant au mercato, comme c'est habituel dans ces cas là, avec des candidats qui veulent en mettre plein la vue aux socios en évoquant des noms qui font rêver tout le monde. Et d'ailleurs, certains candidats comme Emili Rousaud qui avaient évoqué le nom de Neymar n'ont même pas passé le dernier cut. Signe que les supporters du Barça sont conscients que la situation de leur club de cœur ne permettra pas d'arrivées galactiques cet été. Mais Toni Freixa pourrait bien avoir trouvé la parade, comme il l'a fait savoir dans un entretien accordé à la radio catalane RAC1.

Le Barça sera en mesure de recruter des stars cet été si Freixa gagne

« Depuis quelque temps, on travaille et on peut officialiser qu'on a un accord avec un investisseurs qui apportera 250 millions d'euros au projet Barça Corporate (projet visant à trouver des partenaires de business lancé par le Barça, NDLR), en échange de 49% des parts du projet. Cela devra d'abord être validé par l'assemblée. On aura donc des fonds pour que la situation financière soit meilleure et prendre des décisions sportives. Pour la saison 2021/2022, nous pourrons recruter trois cracks, deux en attaque et un en défense », a-t-il d'abord expliqué, tenant à préciser que l'investisseur en question n'aura aucun pouvoir sur la gestion du club mais qu'il sera rémunéré sur les revenus liés au projet Barça Corporate.

Et forcément, des noms ont été mis sur la table par les journalistes de la radio. « Les transferts, on en a parlé, ça sera pour la saison prochaine. Le Barça aura l'équipe compétitive qu'il doit avoir et qu'il n'a pas actuellement. Mbappé et Haaland ? On a un code de conduite : on ne parle pas de joueurs jusqu'à leur présentation. C'est une mauvaise stratégie car ça permet à d'autres clubs de venir embêter dans les négociations. Mais c'est absolument possible de recruter les deux. C'est ce que doit faire le Barça. Recruter des joueurs qui font des différences », a-t-il ajouté. De bien belles promesses en somme. Reste à voir si dans la pratique, ça sera aussi facile qu'il l'annonce...