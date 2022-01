Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux pensent à Thierry Henry

Après avoir remercié Jean-Louis Gasset en juillet dernier, le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez arrivait à la tête du club pour insuffler un nouveau souffle au Haillan. Pour ce faire, l'ex-patron du LOSC a décidé de faire confiance à Vladimir Petkovic, arrivé sur le banc l'été dernier après avoir qualifié la Suisse en quarts de finale de l'Euro 2020 aux dépens de l'équipe de France.

Néanmoins, après six mois en poste, la situation du club au scapulaire n'est pas loin d'être chaotique : Bordeaux est avant-dernier au classement après 21 journées disputées (17 points) et est déjà éliminé de la Coupe de France après la défaite à Brest (0-3). Une première partie de saison qui ne satisfait pas les attentes du propriétaire aquitain, qui fixe la réception de Strasbourg comme match de la dernière chance pour l'ex-sélectionneur de la Nati.

L'option Henry envisagée

Le champion du monde 1998 et actuel adjoint de la sélection belge Thierry Henry serait l'une des pistes privilégiées par Gérard Lopez pour succéder à Petkovic s'il venait à être remercié dans les prochains jours selon les informations de RMC Sport. En effet, le patron du FCGB apprécierait le profil du technicien de 44 ans, qui était déjà envisagé pour prendre la tête de l'équipe première l'été dernier.

Contactés par RMC Sport, les Marine et Blanc n'auraient pas démenti l'information et préfèrent rester concentrés sur la prochaine journée de championnat face au Racing : «on se tait, on bosse et on fait profil bas.» L'arrivée de Henry pourrait donc être envisagée, qui connaîtrait sa troisième expérience en tant qu'entraîneur après l'AS Monaco (2018-2019) et le CF de Montréal (ex-Impact, 2019-2021).