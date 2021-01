PSG : Mauricio Pochettino répond aux rumeurs Messi, Eriksen et Alli

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino a parlé en public, pour la première fois, depuis sa nomination en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors que les supporters parisiens attendent impatiemment de découvrir sa première composition pour le duel face à l'ASSE de mercredi (à suivre en direct sur Foot Mercato), ils souhaitent également savoir si l'ancien défenseur compte renforcer son équipe. Forcément, il a été interrogé à ce propos par les journalistes. Et ça a commencé très fort, avec une question sur Lionel Messi d'entrée. On lui a ainsi demandé s'il avait réclamé aux Rois Mages qu'ils lui offrent l'arrivée de son compatriote.

« Le père Noël a déjà fait un grand travail, il m'a donné la possibilité d'être dans ce grand club. J'en profite pour remercier le président, Nasser, pour sa confiance, et le directeur sportif Leonardo. Pour nous, c'est un rêve de revenir dans cette maison. On est conscient que le défi est énorme, un club comme le PSG a une grande répercussion au niveau mondial, c'est l'un des plus grands clubs au monde. Tout ce type de rumeurs on les laissera pour plus tard, d'abord on s'adapte, on laisse ces rumeurs pour plus tard quand on sera installé », a-t-il répondu, esquivant plus ou moins le sujet.

Pochettino a beaucoup parlé avec Leonardo

A plusieurs reprises, il a donc expliqué que les questions concernant le mercato seront discutées à l'avenir, une fois son aventure bien entamée. Mais au fur et à mesure que la conférence avançait, il a commencé à en dire un peu plus. « N'importe quel grand joueur au monde est le bienvenu au PSG », a ainsi répondu l'ancien tacticien des Spurs lorsqu'il a été interrogé sur Lionel Messi et sur Dele Alli. Il a ensuite développé son propos lorsqu'un journaliste l'a lancé sur un autre de ses anciens joueurs, Christian Eriksen (Inter), lui aussi annoncé dans le viseur du champion de France.

« Ce n'est pas le moment de parler de rumeurs, la réalité c'est qu'on est arrivé il y a peu, on regarde l'effectif et les blessés qu'on a. Avec Leonardo, on est en contact direct, on l'a été pendant 12 heures de suite sur les 2/3 derniers jours. Logiquement, un club comme le PSG avec sa structure contrôle un grand nombre de joueurs, il y a une réalité compliquée dans laquelle on a tous du mal à nous adapter et on souffre tous au niveau mondial. Avec ces ingrédients dans la balance, on prendra la meilleure décision, qui sera la meilleure pour le club et l'équipe et tenter d'atteindre nos objectifs », a répliqué Pochettino, laissant donc entendre qu'il a parlé mercato avec le Brésilien et que des renforts, conditionnés par la situation financière, arriveront. Il n'y a plus qu'à attendre pour savoir de qui il s'agit...