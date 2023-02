Paris sportifs : nos pronostics et 10€ en freebets offerts pour Montpellier-PSG

Quel drôle début d’année 2023 pour le Paris Saint-Germain. Impérial jusqu’au Mondial 2022, sans la moindre défaite, le club francilien enchaîne les déconvenues depuis que la Ligue 1 a repris. Deux défaites à l’extérieur contre Lens et Rennes et plus récemment encore un nul, presque heureux, face au Stade de Reims au Parc des Princes (1-1). Le RC Lens et l’OM sont à l’affût, et le PSG va devoir retrouver du poil de la bête. Cela commence par un déplacement sur la pelouse de Montpellier, équipe qui a retrouvé le goût de la victoire lors de la dernière journée sur la pelouse d’Auxerre.

Victoire du PSG sur le score de 2-1 (cote à 8,30)

Le PSG se doit de retrouver la victoire sur la pelouse de Montpellier. On peut imaginer un onze de départ remonté à bloc par Christophe Galtier, déçu des dernières prestations de ses hommes. Il faudra faire sans Neymar, absent pour cause de fatigue musculaire, ce qui pourrait aussi pousser l’entraîneur à proposer une équipe plus compacte et plus dense au milieu. Mais Montpellier aura de quoi faire douter le PSG.

But de Mavididi (cote à 5,10)

« Les buts, c’est comme le ketchup: quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps ». Cette comparaison classique, signée Cristiano Ronaldo, pourrait se concrétiser pour l’Anglais Stephy Mavididi, l’attaquant du MHSC. Auteur d’un doublé contre Auxerre le week-end dernier, ses deux premiers buts de la saison, il a retrouvé la confiance nécessaire pour venir embêter une défense parisienne souvent aux abois…

But d’Hugo Ekitike (cote à 2,30)

Hugo Ekitike ? Et pourquoi pas ! Le jeune attaquant du PSG, recruté à prix d’or l’été dernier par Luis Campos au Stade de Reims, monte en puissance ces dernières semaines et commence à enchainer les buts. Avec 3 buts inscrits lors des 5 derniers matches, l’ancien international U20 tricolore sera aligné à la pointe de l’attaque parisienne ce soir et devrait débloquer la situation face à une équipe de Montpellier pas toujours impériale et qui a encaissé 10 buts lors de ses 4 derniers matches.

