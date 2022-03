Italie : Fabio Capello critique le modèle italien

L’ancien entraîneur de l’AC Milan et du Real Madrid Fabio Capello a vivement critiqué le modèle italien après l'élimination de l'Italie des barrages de la Coupe du Monde 2022 face à la Macédoine du Nord. « L'explication est très simple. Je le dis depuis longtemps que nous copions le football de Guardiola d'il y a 15 ans sans avoir une qualité suffisante. Physiquement, la Macédoine nous était supérieure en termes de dynamisme, de force et de détermination. Tout est clair : tant qu’on ne comprend pas que le modèle à copier est celui des Allemands, on n’avancera pas. Si on veut faire comme les Espagnols, qui ont une technique supérieure, alors on le fera toujours à 50% », a expliqué l’ancien technicien sur Sky Sport Italia.

Capello, qui avait déjà été très critique auprès des clubs italiens, incapables d’aller au-delà des huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis 2020, a expliqué pourquoi selon lui il fallait s’appuyer sur le modèle allemand pour redonner ses lettres de noblesses au football italien. « C'est une question de détermination, de jeu vertical et de profondeur. La seule équipe en Italie qui a fait cela et qui a réussi c’est l'Atalanta. Si nous n'avons pas compris que pour jouer en Europe, il faut jouer d'une certaine manière, nous serons toujours laissés pour compte », a déclaré le coach italien de 75 ans.