Reims-OM : les compositions probables

Ouverture de la 34e journée de Ligue 1 ce vendredi soir. Le Stade de Reims, 11e avec 41 points, accueille l'Olympique de Marseille, 6e avec 52 points. David Guion, qui quittera ses fonctions à l'issue de la saison et pourrait être remplacé par l'Espagnol Oscar Garcia, prépare un onze plutôt classique, si on tient compte des absences de Valon Berisha, Mathieu Cafaro et Ghislain Konan.

Le Serbe Predrag Rajkovic sera titularisé derrière une défense à quatre, composée de, de droite à gauche, Thomas Foket, Wout Faes, le capitaine Yunus Abdelhamid et Thibault De Smet. Dans l'entrejeu, le très actif et sanguin Moreto Cassama (déjà 3 cartons rouges cette saison) devrait être accompagné de Xavier Chavalerin et Marshall Munetsi.

Duel de buteurs

Moussa Doumbia et Nathanaël Mbuku seront eux a priori chargés d'animer les couloirs et de servir au mieux le buteur maison, Boulaye Dia, 14 réalisations au compteur cette saison en championnat. Côté phocéen, Jorge Sampaoli concocte lui son désormais traditionnel 3-5-2 devant le capitaine Steve Mandanda. Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Lucas Perrin formeraient la première ligne défensive, Duje Caleta-Car étant suspendu.

Pol Lirola, à droite, et Yuto Nagatomo, à gauche, joueront eux les pistons. Boubacar Kamara officiera lui devant eux, aux côtés de Pape Gueye et Florian Thauvin, chargé de l'animation, alors que Valentin Rongier, de retour dans le groupe, démarrera sur le banc. Dimitri Payet, de retour en forme sous les ordres de l'Argentin, évoluerait lui en soutien d'Arkadiusz Milik, qui a inscrit 3 de ses 5 buts toutes compétitions confondues avec l'OM en déplacement.

