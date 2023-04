Francfort : Dina Ebimbe ne regrette pas son départ du PSG

Arrivé l’été dernier à l’Eintracht Francfort, Eric-Junior Dina Ebimbe commence tout doucement à prendre ses marques avec le club allemand. Alors qu’il enchaînait les prêts quand il était encore en contrat avec le PSG, le joueur de 22 ans va certainement vivre pour la première fois une deuxième saison avec un club. Depuis son arrivée en Bundesliga, le milieu de terrain français a disputé 21 matches et inscrit 2 buts. Dans une interview accordée à L’Équipe, ce dernier est revenu sur son expérience parisienne et ses débuts avec Francfort.

« Pour un joueur formé au PSG, faire une saison au club, c’est un rêve et un objectif. Je me sentais prêt à être dans la rotation. Ça n’a pas été évident, mais je voulais tenter le coup. Ça se passait plutôt bien à Paris, j’acceptais mon statut et ma place. Mais je me suis dit aussi que j’avais des objectifs personnels élevés. Est-ce que c’est mieux de faire 15 matches à Paris ou d’aller dans un Championnat où l’exposition est élevée, où on est tolérant avec les jeunes ? J’ai failli signer à Leverkusen en janvier, mais ça ne s’est pas fait. (Sur ses premiers pas avec Francfort) Cette fois-ci, je voulais m’imaginer sur le long terme. Ma carrière est particulière, je n’ai fait qu’une saison à chaque fois dans mes clubs. À 22 ans, il est temps de s’imposer sur un projet de longue de durée. Avec les dirigeants et l’entraîneur, on se comprend parfaitement. »

