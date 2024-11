La société des des chemins de fer espagnols diffusera la Liga dans ses trains

C’est une nouvelle qui devrait ravir les fans de football en Espagne. La Renfe, l’opérateur du réseau national des chemins de fer espagnols, a annoncé dans un communiqué, «qu’à partir de ce week-end, elle proposera tous les matchs de LaLiga EA Sports et LaLiga Hypermotion de la saison 2024-2025 dans ses trains AVE et Avlo, à travers la chaîne LaLiga TV».

«Les matchs seront diffusés via l’application « PlayRenfe », le service gratuit de wifi et de contenus multimédias des trains AVE et Avlo de Renfe. Le programme des matchs peut être consulté sur renfe.com et sur le site de LaLiga» ajoute la société. Renfe est ainsi le seul opérateur ferroviaire à offrir une couverture en direct de tous les matchs de la ligue espagnole. De quoi, peut-être, donner quelques idées à ses concurrents européens.