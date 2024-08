Real Madrid : la sortie polémique de Rodrygo sur le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius met le feu

Dimanche soir, le Real Madrid n’a pas commencé sa saison 2024-25 comme il l’espérait. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Majorque (1-1). Les Merengues auraient même pu s’incliner lors de la première journée de Liga. Mécontent, Carlo Ancelotti a tapé du poing sur la table après la rencontre. Le Mister s’attendait à mieux de la part de son équipe, d’autant qu’il avait décidé d’aligner Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Les stars madrilènes n’ont pas forcément été à leur avantage. Aux yeux de la presse ibérique, Rodrygo a un peu tiré son épingle du jeu. Une petite revanche de la part du Brésilien, que certains avaient annoncé sur le départ cet été après l’arrivée de Mbappé. Mais l’international auriverde n’a pas souhaité s’en aller, lui dont le nom a été cité du côté de Manchester City après le départ de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid. De toute façon, le club de Florentino Pérez n’était et n’est toujours pas vendeur. Les Merengues comptent sur lui cette saison et à l’avenir.

Un message incompris

D’ailleurs, le staff lui a bien fait comprendre et le soutient publiquement pendant que la presse n’en a que pour le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Jr. Ce qui a légèrement piqué Rodrygo, laissé de côté depuis quelques semaines. Hier soir, il a publié un message sur les réseaux sociaux. «Bonjour les gars, hier (dimanche) le résultat n’était pas ce que nous voulions. En Liga, chaque point fait la différence à la fin. Je suis content de l’objectif et de l’évolution de l’équipe. La semaine dernière, ils (les médias, ndlr) ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrygo à cet acronyme.»

Il a ajouté : «nous avons un quatuor d’attaquants et le reste de l’équipe. Ils ont tous leur importance dans les matchs et montreront leur valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participons. La semaine sera pleine de travail jusqu’à notre prochain match au Bernabéu.» Une sortie qui a fait polémique en Espagne, selon Relevo. Le joueur a d’ailleurs vite supprimé sa publication. El Chiringuito a précisé ensuite que ce message avait été écrit et posté par son équipe de communication, qui voulait mettre en valeur l’équipe. Face à l’incompréhension et au tollé sur les réseaux sociaux, ils ont préféré enlever la publication. Une petite histoire qui risque de faire couler de l’encre en Espagne…