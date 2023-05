BL : l’Union chute, Hoffenheim et le Werder maintenus, le Hertha relégué

Alors que Fribourg a battu Wolfsbourg hier soir (2-0), la 33e journée de Bundesliga se déroulait ce samedi et a offert un beau spectacle. Quatrième, l’Union Berlin pouvait quasiment valider sa qualification en finale de la Ligue des Champions en cas de victoire face à Hoffenheim. En pleine lutte pour le maintien, les joueurs de Pellegrino Matarazzo ont vite pris les devants grâce au Togolais Ihlas Bebou (22e) et au penalty transformé par Andrej Kramaric (36e). Danilho Doekhi a réduit l’écart (45e +4) mais finalement Hoffenheim s’impose bien 4-2 avec un doublé d’Andrej Kramaric (90e) et un nouveau but de Munas Dabbur (90 +9) contre une réalisation d’Aïssa Laidouni (90e +5) et obtient son maintien. De son côté, l’Union Berlin reste sous la menace de Fribourg (même nombre de points, +23 contre +18 de différence de buts).

Promu en Bundesliga, le Werder Brême s’est aussi maintenu en arrachant le nul contre Cologne (1-1). Steffen Tigges a lancé les Boucs (36e) avant que le Werder revienne via Romano Schmid (73e). Dos au mur, le Hertha Berlin pensait rester en vie dans la lutte au maintien suite à un but de Lucas Tousart (63e) contre Bochum. Néanmoins, Keven Schlotterbeck (90e +4) a envoyé la Vieille Dame en deuxième division. Ce match nul 1-1 permet aussi à Bochum de conserver un point d’avance sur le barragiste Schalke 04. Les Knappen ont partagé les points avec l’Eintracht Francfort.

Les matches de l’après-midi :

Hoffenheim 4-2 Union Berlin : Bebou (22e), Kramaric (36e sp et 90e) et Dabbur (90e +9) pour Hoffenheim; Doekhi (45e +4) et Laidouni (90e +5) pour l’Union Berlin

Schalke 04 2-2 Eintracht Francfort : Terodde (1re) et Oikter (85e) pour Schalke 04; Kamada (21e) et Tuta (59e) pour Francfort

Werder Brême 1-1 Cologne : Schmid (73e) pour Werder; Tigges (36e) pour Cologne

Hertha Berlin 1-1 Bochum : Tousart (63e) pour le Hertha Berlin; Schlotterbeck (90e +4) pour Bochum