Youcef Belaïli signe à l'AC Ajaccio

Arès avoir résilié son contrat avec le Stade Brestois fin septembre, le milieu offensif international algérien Youcef Belaïli va continuer à fouler les pelouses de Ligue 1 cette saison. En effet, comme nous vous l'avions révélé sur notre site mardi, le Fennec aux 44 sélections (9 buts) signe à l'AC Ajaccio et s'y engage jusqu'à la fin de la saison 2022-2023.

«J'ai choisi Ajaccio après avoir discuté avec Andy Delort (son coéquipier en équipe nationale d'Algérie et ancien de l'ACA, ndlr), il m'a dit que c'est un bon club. Après, j'ai pris rendez-vous avec Johan Cavalli, on a parlé du club. Et j’ai regardé le match contre Marseille (victoire 2-1). Merci au club pour l'accueil. Je veux tout donner, marquer des buts, offrir des passes décisives et réussir en Ligue si Dieu le veut. J’ai de l’expérience, je vais tout donner. L’objectif c’est le maintien avec le groupe, le coach, Johan, les supporters», a déclaré le joueur de 30 ans lors de sa conférence de présentation.