Ajaccio : accord proche d'être trouvé avec Youcef Belaïli

Après son départ du Stade Brestois avec perte et fracas, Youcef Belaïli devrait bientôt s'engager avec l'AC Ajaccio. Pour rappel, malgré six bons premiers mois en Bretagne (3 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres de Ligue 1), le milieu offensif de 30 ans traînait son spleen à Brest depuis le début de l'été et avait donc décidé de résilier son contrat. Sans club depuis, l'attaquant algérien est intéressé par le projet mis en place par les dirigeants du club basé sur l'île de beauté.

Comme nous vous l'annoncions un peu plus tôt ce mardi, les Corses sont d'ailleurs optimistes et espèrent finaliser l'arrivée de l'international algérien (44 sélections pour 9 réalisations) le plus rapidement possible. Un accord serait proche d'être trouvé. Un rendez-vous est d'ailleurs prévu entre les deux parties dans les prochaines heures pour tenter de conclure les derniers détails de son arrivée.