Les plans de l’Inter pour son mercato

L’Inter Milan est lancé dans un mercato estival d’envergure, après une saison bien pleine, achevée par une finale perdue en Ligue des Champions. L’effectif va être renouvelé dans la mesure du possible. A savoir que les ventes financeront les arrivées. Comme le raconte la Gazzetta dello Sport, les dirigeants intéristes sont pour l’instant concentrés sur deux départs.

Celui de Marcelo Brozovic, courtisé depuis plusieurs semaines par Al Nassr, qui pourrait rapporter une vingtaine de millions dans les caisses des Nerazzurri. Le dossier est rendu complexe par les hésitations du milieu de terrain croate, mais l’optimisme est de retour. Deuxième dossier qui prend du temps, celui concernant André Onana. Les performances du gardien camerounais lui ouvrent les portes de la Premier League, Manchester United souhaitant le recruter.

Lukaku en plus de Thuram

L’Inter Milan espère en obtenir près de 60 M€ alors que les Red Devils ne comptent, pour l’instant, pas aller au-delà des 50 M€. L’écart n’est pas si grand et l’Inter se voit déjà avec un joli chèque. Car l’objectif est connu : il s’agit de récupérer, une fois de plus, Romelu Lukaku. Les loupés de l’attaquant belge en finale de Ligue des Champions sont oubliés, tout comme son coup de Trafalgar en 2021 lorsqu’il a finalement dit oui à Chelsea après avoir annoncé quelques semaines plus tôt vouloir continuer à l’Inter.

L’objectif de l’Inter est donc d’arriver avec une offre de prêt payant (5 M€) + une obligation d’achat aux alentours de 30 M€ pour Chelsea. Qui ne compte plus vraiment sur son buteur belge, mais qui n’a pas oublié les 115 M€ lâchés il y a un peu plus d’un an. Le club italien a déjà récupéré gratuitement Marcus Thuram, qui viendra numériquement remplacer Edin Dzeko, parti au Fenerbahçe. Mais ce dernier accueillera peut-être moins bien que les fans la nouvelle d’un retour de Lukaku. Les places seront chères en attaque pour accompagner Lautaro Martinez…