Qui est Yang Min-Hyeok, la nouvelle superstar coréenne de Tottenham ?

Il y avait, sans doute, une certaine appréhension au moment de monter dans l’avion. Il y a quelques jours, l’ailier sud-coréen Yang Min-Hyeok a quitté Séoul pour Londres, afin de rejoindre Tottenham Hotspur, où il sera associé à son compatriote international Heung-Min Son. Les Spurs ont fait signer à Yang un contrat jusqu’en 2030 en provenance du Gangwon FC en juillet. Le jeune joueur, était, en effet, prêté depuis l’été dernier dans son désormais ex-club.

Dans des propos rapportés par Reuters et ESPN, Yang a exprimé son «anxiété» avant son vol de 14 heures. « Je suis très heureux de rejoindre le club. C’est un honneur de jouer aux côtés de Son, et je serai toujours reconnaissant pour cette opportunité », a-t-il déclaré aux journalistes à l’aéroport international d’Incheon, à Séoul. Il a ajouté : « Je me suis déjà imaginé cette situation mille fois. J’ai hâte d’y être, de montrer ce dont je suis capable et de jouer à ses côtés dans un même match ». Yang et l’autre grande star du football coréen, Son, se sont déjà croisés à plusieurs reprises. En juillet, Yang avait affronté Tottenham lors d’un match amical avec l’équipe K League All-Star. Puis, en septembre, il avait rejoint Son en sélection nationale sud-coréenne pour les qualifications à la Coupe du Monde, bien qu’il n’ait pas encore disputé officiellement un match.

Un prodige déjà reconnu en Corée du Sud

À 17 ans seulement, Yang Min-hyeok était déjà une étoile montante du Gangwon FC, en première division sud-coréenne. Après avoir rejoint le club en 2022 en provenance de Gangneung Jeil High School, il s’était rapidement fait remarquer pour sa rapidité, ses dribbles et sa capacité à jouer des deux côtés du terrain. En 2023, il s’était distingué avec l’équipe U17 de la Corée du Sud, notamment lors de la Coupe d’Asie où il conduit son équipe jusqu’en finale. Selon le magazine Lucarne Opposée, « même s’il ne noircit pas la feuille de stats, il avait marqué les esprits par ses accélérations et ses dribbles ». Ces performances ont permis à Yang de se faire une place de plus en plus importante dans le monde du football coréen.

Avec ses belles prestations, Yang Min-hyeok a rapidement reçu la confiance du président du Gangwon FC, Kim Byung-ji, qui lui avait alors proposé un contrat semi-professionnel fin 2023. Lors d’un stage en Turquie, l’allier avait marqué un but et délivré une passe décisive face au Dynamo Moscou, ce qui lui avait permis de se faire rapidement adopter par les supporters. Lucarne Opposée soulignait ainsi que « du haut de ses dix-sept ans, Yang Min-hyeok avait déjà fait le grand saut ». L’ailier est rapidement devenu l’un des joueurs les plus en vue de la K League cette saison, avec un total de 8 buts et 5 passes décisives.

Un avenir doré en Angletterre ?

Sa montée en puissance a culminé en juillet, lorsqu’il a signé officiellement avec Tottenham, devenant ainsi le plus jeune Sud-Coréen à rejoindre la Premier League. Ce n’est, par ailleurs, pas le seul record que Yang Min-hyeok a débloqué. Plus jeune buteur de l’histoire de la K League, il a également été nommé «jeune joueur du mois» à cinq reprises, un record en championnat. Dans une formation d’Ange Postecoglou ravagée par les blessures, le jeune coréen pourrait bien se tailler une place plus vite que prévu.

Ambitieux, mais réaliste, il a exprimé son envie de rapidement marquer les esprits en Premier League : « J’aimerais participer à un match avant la fin de la saison et, je l’espère, marquer au moins un but ou faire une passe décisive ». Concernant son état de forme actuel, Yang Min-hyeok a déclaré : « en ce moment, je suis à environ 80-90 % » et s’est dit confiant sur le fait que sa pointe de vitesse serait un atout en Premier League. « Personnellement, je me sens prêt. Je vais faire une bonne performance là-bas et j’espère que les fans continueront à me soutenir ». Espérons-le.