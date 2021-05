Barça : Joan Laporta et Lionel Messi ont dessiné les contours d'un contrat

La suite après cette publicité

Plus le temps passe et plus l'avenir de Lionel Messi semble se dessiner en Catalogne. Malgré une fin de contrat qui approche à grands pas, la Pulga et son clan ont validé les bases d'un nouveau bail proposé par Joan Laporta, le nouveau président du club. Selon Sport, il s'agirait d'une sorte de contrat à vie liant la star à son club de toujours, et qui comprendrait donc une reconversion en interne après sa carrière de joueur.

Sur le principe, les deux parties sont d'accord. Le Barça doit en revanche attendre la fin de l'audit financier commandé par la nouvelle direction avant de passer à une proposition concrète. Mais plus de que de l'argent, Messi souhaite une équipe compétitive l'an prochain; comprendre être en capacité de gagner la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra recruter et la priorité se nomme toujours Erling Haaland.