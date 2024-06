Manchester United en pleine galère pour son futur entraîneur

Ce ne sera pas Kieran McKenna, qui a prolongé avec Ipswich Town. Ce ne sera pas non plus Thomas Tuchel, qui a rencontre Sir Jim Ratcliffe à Monaco mais qui n’a pas séduit. Et ce ne sera a priori pas non plus Mauricio Pochettino. Comme le révèle The Times ce mardi, l’entraîneur argentin n’est plus considéré par la direction de Manchester United comme une option pour remplacer Erik ten Hag, dont le sort n’a pas encore été officiellement scellé.

La suite après cette publicité

Le journal anglais explique que l’actuel coach des Red Devils n’est pas encore définitivement mis sur le côté. Son apport serait encore en train d’être évalué par la nouvelle direction du club mancunien. Cela dit, pour la plupart des médias anglais, il ne fait guère de doute qu’il sera limogé dans les prochains jours. Le Times assure qu’une décision sera prise cette semaine.

À lire

Le Barça et le Real Madrid se font la guerre pour une star, le sale coup de Manchester United à Jadon Sancho

Le dilemme Southgate

Mais pour mettre qui à sa place ? C’est là le problème majeur qui se pose. Aujourd’hui, deux candidats semblent encore en lice. Roberto de Zerbi, qui a quitté Brighton, serait une option. Mais le choix numéro 1 mène à Gareth Southgate, le sélectionneur de l’Angleterre. Une piste qui contient des inconvénients majeurs. D’abord, il est sous contrat avec la fédération anglaise (FA) jusqu’en décembre prochain. Ensuite, il faudra attendre la fin de l’Euro 2024 (qui s’achève le 14 juillet) pour envisager des discussions. Enfin, la FA souhaite le prolonger.

La suite après cette publicité

Southgate, lui, a fait savoir qu’il envisagerait un départ s’il ne parvenait pas à mener la sélection anglaise, qui figure parmi les favoris, à la victoire finale. Manchester United est-il prêt à prendre le risque d’attendre la fin de la compétition pour espérer signer son nouvel entraîneur ? Et si l’Angleterre venait à gagner et que Southgate continuait l’aventure ? Le club mancunien se retrouverait alors mi-juillet sans le moindre coach…