Bayern : Kingsley Coman est fixé pour son avenir

Annoncé partant cet été vers l’Arabie saoudite, Kingsley Coman (28 ans) était finalement resté au Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec un contrat annuel de 17 millions d’euros, l’international français a inscrit trois buts et deux passes décisives en 16 matches disputées, toutes compétitions confondues, et n’est pas le mieux placé dans la forte concurrence offensive du Bayern.

Mais d’après les informations de Sky Sports, il ne partira pas cet hiver. L’ailier se sent à l’aise sous la direction du nouvel entraîneur Vincent Kompany et est heureux au Bayern Munich, qui est largement leader du Championnat. Ses performances, de plus en plus convaincantes, ont satisfait le manager belge et sa direction. D’autres noms pourraient en revanche être sacrifiés, à l’instar de Leroy Sané… toujours sur la sellette.