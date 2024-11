Le Bayern Munich va couper une tête

Le nouveau projet du Bayern Munich a débuté cet été avec l’arrivée de Vincent Kompany sur le banc du Rekordmeister. Les Bavarois qui sont actuellement en tête de Bundesliga avec cinq points d’avance sur le RB Leipzig. En Ligue des Champions, c’est toutefois plus compliqué avec une dix-septième place pour le Rekordmeister qui va devoir batailler pour essayer d’aller chercher le top 8. Sur de bonnes bases, le Bayern Munich prépare déjà l’avenir et à une solution interne avec Paul Wanner (18 ans).

Actuellement du côté d’Heidenheim, le gaucher réalise un début de saison canon avec déjà 5 buts et 2 passes décisives pour 15 rencontres. Capable d’évoluer ailier droit et ailier gauche, le natif de Dornbirn doit revenir cet été après son prêt. Selon Sport Bild, le Bayern Munich prévoit l’avenir avec lui, même si le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig sont attentifs à ce dossier.

Leroy Sané et Kingsley Coman sont menacés

Prévu dans la rotation derrière Jamal Musiala mais aussi au poste d’ailier, il devra prendre l’une des 4 places actuellement prises au Bayern Munich. Dès lors, un départ devra intervenir parmi les cadres munichois. Cela ne sera pas Michael Olise qui est arrivé cet été de Crystal Palace et réalise de bons débuts. Ils sont donc trois pour deux places avec Serge Gnabry, Leroy Sané et Kingsley Coman. Pour Serge Gnabry qui compte 6 buts en 14 matches cette saison, les débuts sous les ordres de Vincent Kompany sont excellents. Avec encore deux ans de contrat, il n’est pas vraiment menacé pour le moment.

Cela se jouera davantage entre Leroy Sané et Kingsley Coman. Le premier cité arrive en fin de contrat cet été et a la cote en Angleterre avec Arsenal et Manchester United sur les rangs. Le Bayern Munich envisage une prolongation s’il réduisait son salaire de 25% (15 millions d’euros) lui qui touche actuellement 20 millions d’euros annuels. Partant cet été et finalement resté, Kingsley Coman pourrait aussi être de nouveau poussé vers le départ. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec un contrat annuel de 17 millions d’euros, il ne veut pas partir à tout prix.