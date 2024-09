L’Allemagne et le Bayern Munich s’enflamment pour le phénomène Paul Wanner

Le Bayern Munich mise de plus en plus sur ses jeunes pépites. Avec Josip Stanisic (24 ans), Aleksandar Pavlovic (20 ans) et Jamal Musiala (21 ans) qui représentent au mieux le centre formation bavarois, le Bayern Munich a d’autres espoirs qui arrivent. Adam Aznou (18 ans) et Arijon Ibrahimovic (18 ans) sont notamment au sein de l’effectif bavarois quand Paul Wanner brille du côté d’Heidenheim. Seulement âgé de 18 ans, il est l’un des éléments les plus prometteurs passés par le centre de formation du Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il a la particularité d’être devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Rekordmeister à évoluer en Bundesliga à 16 ans et 15 jours.

La suite après cette publicité

Très vite, il a été valorisé par Thomas Müller peu après ses débuts : «personnellement, je suis très heureux lorsque des joueurs de ma propre région arrivent. Paul fait bonne figure pour son âge, également à l’entraînement. L’avenir est devant lui, maintenant, c’est à lui d’en faire quelque chose.» Pour autant, ce n’était pas simple pour lui de s’imposer directement dans le contexte bavarois et il a été prêté pour grandir. Tout d’abord à Elversberg la saison dernière avec qui il a terminé onzième de 2. Bundesliga en réalisant un exercice solide (6 buts et 3 passes décisives en 28 matches). Depuis cet été, c’est du côté d’Heidenheim qu’il va pouvoir progresser au sein d’un club familial qui joue en Bundesliga et disputera même la Ligue Europa Conference. Heidenheim voulait inclure une option d’achat dans le prêt mais le Bayern a refusé comme l’a expliqué le coach Frank Schmidt à Bild : «nous aurions aimé avoir une option d’achat, mais le Bayern ne voulait pas de cela.»

À lire

Pays-Bas - Allemagne : le coup de gueule de Julian Nagelsmann contre l’arbitrage

L’Allemagne et le Bayern Munich sont satisfaits

Et pour le moment, cela se passe parfaitement. Titulaire indiscutable depuis son arrivée, il a pris part à 4 rencontres et a été à chaque fois décisif. S’affirmant directement comme le patron de son équipe au poste de milieu offensif dans un 4-2-3-1, il compte 4 buts, un à chaque match et 2 passes décisives. Il est donc impliqué sur un but de son équipe toutes les 40 minutes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Heidenheim est le surprenant leader de Bundesliga à la trêve juste devant le Bayern Munich. D’ailleurs son coach Frank Schmidt a dû taper du poing sur la table puisque le nom du joueur revenait dans toutes les bouches : «il faudrait petit à petit arrêter de parler de Paul Wanner. Il fait un travail remarquable, cela ne fait aucun doute, mais au final, l’équipe fonctionne.»

La suite après cette publicité

Du côté du Bayern Munich, le début de saison de Paul Wanner est apprécié en interne. Le directeur sportif Max Eberl a même pris publiquement la parole à ce sujet : «le FC Bayern et la DFB suivent également de très près l’évolution de Wanner. Heidenheim offre "une plate-forme fantastique pour Paul où il peut se développer à un niveau élevé.» Car oui outre le club bavarois, la fédération allemande est attentive et Julian Nagelsmann pourrait le convoquer prochainement. «C’est un joueur avec beaucoup de potentiel et nous l’avons fermement dans nos plans à la DFB», a d’ailleurs déclaré le sélectionneur allemand. Paul Wanner préfère, lui, se concentrer sur son début de saison avec Heidenheim. Né à Dornbirn en Autriche, il est d’ailleurs binational même s’il a toujours porté le maillot des équipes jeunes allemandes. Régulièrement, la sélection autrichienne l’a contacté, y compris pour jouer l’Euro 2024, mais il a toujours refusé.