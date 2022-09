Antoine Griezmann fait exploser l'Espagne, l'humiliation de Liverpool fait jaser l'Angleterre

La suite après cette publicité

Griezmann porte l'Atlético !

En Espagne, la presse est à fond sur la victoire de l'Atlético hier contre Porto. La rencontre s'est terminée dans la folie. Il y a eu trois buts, mais les trois ont eu lieu dans le temps additionnel. Mario Hermoso a d'abord cru donner la victoire aux Madrilènes, mais un pénalty a été sifflé pour le FC Porto et transformé par Mateus Uribe. Pour finir, Antoine Griezmann a offert les trois points à l'Atléti d'un coup de tête rageur à la 101e minute. Tout le Wanda Metropolitano a explosé, même Diego Simeone a traversé le terrain pour fêter ça avec ses joueurs. « Griezmann règne dans la folie », résume As. Le Français fait aussi les gros titres de Marca qui fait au passage une référence à son faible temps de jeu, bloqué à cause d'une clause qui ferait lever son option d'achat obligatoirement. « Un peu de Griezmann c'est beaucoup », titre ainsi le journal.

«Le cauchemar de Liverpool»

En Angleterre, la déroute de Liverpool fait couler beaucoup d'encre. Tous les journaux font leur Une sur le sujet à l'image du Guardian qui parle d'un « cauchemar de Liverpool à Naples ». Un mauvais rêve dû à la très belle prestation des Napolitains, comme Zambo Anguissa qui est mis à l'honneur par le quotidien. Pour The Daily Telegraph, ça fait plus loin que ça puisqu'on parle d'une « humiliation des Reds », par le club italien. Une terrible défaite pour Klopp et ses joueurs. D'ailleurs, le technicien allemand s'est excusé après la rencontre, rapporte le journal. Ce mauvais départ en C1 pour Liverpool fait également réagir dans les colonnes du Daily Star, qui note surtout le très bon travail des Napolitains qui méritent largement cette victoire.

CR7 a eu la tête de Tuchel !

Le départ surprise de Thomas Tuchel de Chelsea a fait beaucoup de bruit outre-Manche, mais une nouvelle explication est sortie dans la presse allemande. D'après Bild, si Tuchel a été remercié, ce serait à cause de Cristiano Ronaldo ! Todd Boehly, le nouveau propriétaire, aurait fortement souhaité la venue de la star portugaise. Et la réponse négative de Tuchel ne lui aurait pas plu du tout. Son successeur semble déjà choisi. En effet, Graham Potter fait la Une de la presse anglaise aujourd'hui. Les discussions entre lui et Chelsea ont bien avancé, et selon le Daily Express, il pourrait même être présent sur le banc londonien ce week-end.