Arsenal : Folarin Balogun prêté à Middlesbrough

Barré par la concurrence d'Alexandre Lacazette et d'Eddie Nketiah notamment sur le front de l'attaqua d'Arsenal, et en cruel manque de temps de jeu pour son développement personnel (4 apparitions sous les ordres de Mikel Arteta depuis le début de la saison), Folarin Balogun (20 ans) va terminer l'exercice 21-22 en prêt à Middlesbrough (Championship).

Le salaire de Folarin Balogun sera pris en charge à 15% par Boro, à en croire la presse anglaise. L'attaquant international Espoirs anglais (4 capes, 1 but), reste un élément d'avenir chez les Gunners, avec qui il est lié jusqu'en 2025.

Wishing you all the best, @Balogun 👊