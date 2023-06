Fulham : Kenny Tete courtisé par Liverpool

La bonne saison de Kenny Tete avec Fulham n’est pas passée inaperçue. Le latéral néerlandais a joué un rôle clé dans l’impressionnant retour des Cottagers en Premier League, avec un but et cinq passes décisives. Plusieurs écuries se sont donc intéressées à son profil, alors que son contrat se termine en juin 2024. L’ancien joueur de l’OL est notamment dans le collimateur de Liverpool, selon des informations de The Sun.

Deux autres clubs de Premier League seraient également attirés par le joueur de 27 ans, mais leur identité n’est pas encore connue. Une équipe de Liga serait également sur le coup. Son prix sur le marché des transferts est évalué à 12 millions d’euros. Fulham serait toutefois sur le point de conclure un nouveau contrat avec Tete.

