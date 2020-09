Mido s'attend à une riposte de Ronald Koeman face à Léo Messi

Après que Lionel Messi ait déclaré sa flemme à Luis Suarez et laissé échappé des mots très durs envers l'institution blaugrana («Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend,» a déclaré la Pulga), l'égyptien Ahmed Hossam Mido est monté au créneau. À travers les réseaux sociaux, l'ancien international égyptien de l'Ajax s'interroge. Est-ce que Ronald Koeman traitera le frondeur Lionel Messi de la même manière qu'il l'avait fait pour lui, lorsqu'il avait critiqué la formation néerlandaise ?

« Je veux voir la réponse de Koeman aux propos de Messi à propos de Suarez. Koeman m'a massacré et a ordonné à l'Ajax de me vendre parce que j'ai parlé de l'équipe dans les médias, même si je n'avais que 18 ans. Bien sûr, je ne me compare pas à Messi, mais ce serait intéressant de voir », a déclaré l'Égyptien sur Twitter. Koeman et Mido se sont brouillés en 2003, ce qui a abouti à la vente de l'Egyptien à Marseille. L'attaquant, qui s'était déjà plaint de jouer malgré une blessure, avait déclaré qu'il voulait quitter le club avant de se rétracter. De son côté, Koeman n'était pas satisfait des efforts du joueur à l'entraînement et en match.

I wld love to see @RonaldKoeman reaction to what Messi said today regarding @LuisSuarez9 Koeman insisted that I had to leave #ajax when I said my honest opinion about the team in public even that I was only 18!! Of course I’m not comparing myself to #Messi but its interesting!!