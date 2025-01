La démonstration du Barça bluffe l’Europe, Joshua Kimmich fait une annonce sur son avenir

Le Barça épate toute l’Europe

Comment démarrer autrement que par la super manita du FC Barcelone qui a écrasé le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne ! Victoire 5-2 des Catalans qui ont totalement surclassé les Madrilènes, d’ailleurs, il y avait déjà 4-1 à la mi-temps alors que Kylian Mbappé avait ouvert le score. «Une manita de champion» titre le Mundo Deportivo, ça fait déjà deux Clásicos cette saison et deux démonstrations du Barça qui confirme son retour au premier plan. La presse européenne n’est pas passée à côté de la rencontre et met en avant le show barcelonais, c’est le cas du Daily Mirror, même chose en Italie. Dans cette démonstration du Barça presque tout le monde a brillé, notamment Lamine Yamal qui a inscrit le but de l’égalisation. Sport ne se trompe pas en parlant du crack espagnol qui a été énorme alors qu’il revient tout juste de blessure. Même rengaine pour Raphinha le capitaine du Barça. Un nouveau doublé pour l’international brésilien qui confirme match après match qu’il a pris une nouvelle dimension cette saison et que le brassard l’aide encore plus.

Kimmich, parti pour rester ?

Un petit détour par l’Allemagne avec Joshua Kimmich qui s’est exprimé sur son avenir. Le milieu de terrain du Bayern Munich sera en fin de contrat le 30 juin prochain et il ne manque clairement pas de prétendants. Pour autant, Kimmich n’a pas prévu d’aller voir ailleurs, il a expliqué au micro de Bild qu’il était plus proche d’une prolongation que d’un départ vu la direction prise par le Bayern depuis quelques mois. «Je pense fortement à prolonger mon contrat au Bayern. Cela est très lié à l’entraîneur. C’est très agréable de jouer au football sous les ordres de Kompany», a-t-il déclaré. Une excellente nouvelle pour le club bavarois.

Le Milan AC fonce sur Marcus Rashford et Kyle Walker

À Milan, des recrues sont attendues cet hiver. Les Rossoneri ont deux pistes sérieuses : Marcus Rashford et Kyle Walker. Le premier devrait quitter Manchester United cet hiver vu la relation complexe avec son coach mais la concurrence est féroce pour se l’offrir. Pour le second, Pep Guardiola a déjà annoncé son départ et selon le Daily Mail une offre a même été faite de la part du Milan. Le latéral droit a reçu une proposition de contrat de 2 ans et demi. L’entraîneur de Manchester City a révélé que c’est son joueur qui a exprimé son désir de partir. «Il y a deux jours, Kyle a demandé à explorer l’option de jouer à l’étranger pour terminer sa carrière là-bas. Il est allé voir Txiki Begiristain. C’est pour cette raison qu’il n’a pas joué. Je préfère faire jouer des joueurs dont l’esprit est ici et pas ailleurs.»