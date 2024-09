Uruguay, Liverpool : Darwin Núñez ronge son frein !

Les temps sont durs pour Darwin Núñez sur les bords de la Mersey. Si Arne Slot ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts à la tête de Liverpool en remportant ses trois premiers matchs sans encaisser le moindre but, respectivement contre Ipswich (2-0), Brentford (2-0) et Manchester United (3-0) - devenant au passage le premier entraîneur de l’histoire des Reds à gagner ses trois premières rencontres de championnat - l’attaquant uruguayen mange, quant à lui, son pain noir. Et pour cause, l’ancien buteur du Benfica assiste aux succès répétés de Liverpool depuis le banc de touche, et ce, depuis la prise de fonction du technicien néerlandais en lieu et place de Jürgen Klopp.

La suite après cette publicité

En ce début de saison, le natif d’Artigas doit se contenter d’un maigre de temps. Déclassé dans la hiérarchie en attaque dans la mesure où Diogo Jota lui est préféré pour occuper le poste de numéro 9 entouré de Mohamed Salah et Luis Diaz, Darwin Núñez n’a disputé que 18 minutes contre Brentford et 14 minutes contre Manchester United, soit un total de 32 minutes en deux apparitions en Premier League. Une situation tout aussi préoccupante que surprenante au regard de son statut l’an dernier. Couvé par Jürgen Klopp au sortir d’une première saison d’adaptation au cours de laquelle l’international uruguayen n’avait pas réellement convaincu, Darwin Núñez avait rectifié le tir en devenant un titulaire en puissance du technicien allemand (33 titularisations toutes compétitions confondues).

À lire

Mercato : Mohamed Salah a été influencé par Sadio Mané

Une lourde sanction avec l’Uruguay qui tombe au pire moment…

Avec la bagatelle de 18 buts inscrits pour 13 offrandes sur l’ensemble de l’exercice 2023-2024, Darwin Núñez semblait avoir enfin pris ses marques outre-Manche malgré une maladresse toujours présente chez l’Uruguayen et source de moqueries. Mais la venue d’Arne Slot à Liverpool a fondamentalement changé la donne pour l’actuel numéro 9 des Reds, lui qui n’a plus marqué sous le maillot de Liverpool depuis le 4 avril 2024 lors d’une rencontre de Premier League contre Sheffield remportée par la bande à Jürgen Klopp. Durant le mercato estival, des bruits de couloirs véhiculés par la presse britannique ont d’ailleurs circulé à son sujet et il a même été question, pendant un temps, de sacrifier l’attaquant de 25 ans si le club anglais venait à faire le forcing pour s’offrir les services d’Ollie Watkins.

La suite après cette publicité

Dès lors, on pouvait penser que la trêve internationale arrivait à point nommé pour Darwin Núñez, en vue de se relancer en équipe nationale et de faire changer d’avis Arne Slot. Force est de constater que le principal concerné va devoir prendre son mal en patience puisqu’il ne figure pas dans le groupe de Marcelo Bielsa qui disputera les éliminatoires pour le Mondial 2025 face au Paraguay et contre le Venezuela, les 7 et 11 septembre prochains. La raison ? Lors de la demi-finale de Copa América 2024 entre la Colombie et l’Uruguay, Darwin Núñez avait été impliqué dans une bagarre en tribune au coup de sifflet final. Si l’attaquant de la Céleste s’était défendu en arguant être intervenu pour protéger ses proches, la CONMEBOL a fini par mener son enquête et infliger une suspension de 5 matchs avec sa sélection ainsi qu’une amende de 20 000 dollars (environ 18 000 euros) au buteur des Reds. S’il espérait ainsi se refaire la cerise sous bannière uruguayenne, c’est manqué pour Darwin Núñez…