Liverpool pense à sacrifier Darwin Nunez

Liverpool se prépare à la fin d’une ère, celle de Jürgen Klopp, qui a duré près de 10 ans. Avec Arne Slot, le club de la Mersey va changer de visage. Le Néerlandais propose un football basé sur la possession, avec un seul attaquant en pointe, assez mobile et adroit devant le but. Darwin Núñez pourrait en faire les frais. Malgré une saison satisfaisante (23 buts et 17 passes décisives en 49 matchs), Liverpool et leur nouveau manager auraient des doutes sur l’avenir de leur attaquant uruguayen. D’après The Sun, les regards se tournent vers d’autres alternatives.

La suite après cette publicité

Selon le tabloïd anglais, les Reds visent Ollie Watkins (28 ans). L’attaquant d’Aston Villa, qui sort d’une nouvelle belle saison chez les Villans (19 buts en Premier League), correspond au profil recherché par le nouveau staff de Liverpool. En conséquence, face à ce possible départ de leur meilleur buteur, Aston Villa et Unai Emery lui cherchent un remplaçant.