Inter Milan : la sortie hallucinante d’Hakan Çalhanoğlu sur son niveau de jeu

Hakan Çalhanoğlu se sent pousser des ailes ! Il faut dire que depuis qu’il a quitté l’AC Milan à l’été 2021 pour rejoindre le rival lombard, tout semble aller comme sur des roulettes pour le milieu de terrain de 30 ans. Finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, l’international turc, devenu un rouage essentiel de l’Inter Milan sous la houlette de Simone Inzaghi (28 matchs dont 28 titularisations pour 10 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), peut encore espérer soulever le Coupe aux grandes oreilles cette année ainsi que le Scudetto tant son équipe survole les débats en Serie A.

Interrogé sur sa forme actuelle lors d’un entretien accordé à DAZN, le natif de Mannheim a clamé haut et fort qu’il était le meilleur à son poste. «J’ai dit il y a des mois que je suis l’un des meilleurs régisseurs du monde, personne ne m’a cru mais je crois toujours en moi parce que je suis convaincu de mes qualités et je n’ai peur de personne. Je suis le meilleur meneur de jeu en ce moment ! Mon classement ? Moi le premier. Rodri ensuite, puis Toni Kroos, Kimmich et Enzo Fernandez», a estimé le Turc.