OM : la sublime statistique de Jonathan Clauss

Après s'être révélé au RC Lens et avoir fait ses premiers pas équipe de France, Jonathan Clauss (30 ans) est en train de réussir son pari à l'Olympique de Marseille. Après un but inscrit et deux passes décisives réalisées en dix rencontres - toutes compétitions confondues -, le néo-international français a soigné ses statistiques en ouvrant le score et en délivrant deux passes décisives contre Angers, ce vendredi soir.

Ce qui lui a permis de battre un sacré record. Depuis le début de la saison dernière, Jonathan Clauss est tout simplement le défenseur le plus décisif (19 matches / 6 buts, 15 passes décisives) parmi les cinq plus grands Championnats européens, comme le certifie Opta. De quoi confirmer son bon début de saison sous le maillot phocéen.