L1 : les nommés pour le trophée de meilleur joueur du mois de novembre

L’UNFP a dévoilé la liste des joueurs nommés pour le trophée du meilleur joueur du mois. Cette fois, le syndicat des joueurs a dévoilé les prétendants au trophée sur le mois de novembre de cette saison 2024/25. L’émission Téléfoot de TF1 a ainsi annoncé les noms des trois nommés en exclusivité, au début de son édition du jour.

Pour ce mois de novembre, on retrouve ainsi le Lillois Jonathan David auteur de 3 buts en 4 rencontres sur la période. Il sera en concurrence avec un Alexandre Lacazette de retour au top avec 4 buts et 1 passe décisive en 4 rencontres. Enfin, la pépite monégasque Eliesse Ben Seghir, qui a de nouveau ébloui la Ligue 1 sur ce mois de novembre en inscrivant 2 buts et 1 passe décisive en 4 matches.