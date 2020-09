Rennes fait une première offre pour Jérémie Boga

Comme nous l'évoquions la semaine dernière en exclusivité, Le Stade Rennais et Florian Maurice ont fait de Jérémie Boga une priorité. Dès lors, ils sont prêts à faire des folies pour recruter le talentueux milieu offensif de Sassuolo, qui a réalisé une saison de toute beauté en Serie A (34 matches - 11 buts). Information d'ailleurs confirmée ces dernières heures par le coach du club breton Julien Stephan. Et le vainqueur de la Coupe de France 2019 a décidé d'associer la parole aux actes en passant à l'offensive.

Nous sommes en mesure de vous confirmer qu'une première offre est partie de Rennes ce soir en direction du club italien. Une première offre de 15 M€ + 5 M€ de bonus. Une première tentative qui devrait en appeler d'autres tant Sassuolo réclame bien plus pour libérer l'ancien joueur de Chelsea à savoir 30 M€. Cette première offre ferme devrait toutefois débloquer cet épineux dossier et réveiller l'intérêt et l'appétit des autres courtisans de Jérémie Boga. Pour rappel, l'Atalanta Bergame, le Napoli, le Séville FC et plus récemment le Bayer Leverkusen sont plus que jamais intéressés par celui qui a terminé meilleur dribbleur de Serie A.