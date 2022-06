EdF : Guy Stéphan donne des nouvelles de Didier Deschamps

Présent en conférence de presse avant de retrouver le Danemark, vendredi soir, pour le premier match de la Ligue des Nations, Guy Stéphan s'est logiquement exprimé sur Didier Deschamps, endeuillé et absent pour ce premier rendez-vous au Stade de France. «J'ai eu Didier régulièrement au téléphone depuis mardi, il est évidemment touché par le deuil qui le frappe, mais il est costaud. Il ne sera pas là demain. Il reviendra prochainement. Il faut respecter son deuil, il est avec sa famille qui a besoin de lui», a tout d'abord déclaré l'adjoint des Bleus avant d'ajouter.

La suite après cette publicité

«On a préparé le match en amont avec Didier, on en a parlé avant le rassemblement et au début du rassemblement. On a anticipé ce match. Malheureusement Didier n'est pas là, il faut respecter sa douleur. On a cherché à assurer la continuité avec le staff, c'est ce qu'il m'a demandé jusqu'à son retour. J'ai trouvé une certaine énergie dans le groupe malgré une saison harassante pour beaucoup. Beaucoup de joueurs ont dépassé les 55 matchs. La prépa a été plus que correcte».