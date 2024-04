CdM des clubs : on connaît les 12 participants européens

La saison prochaine, on aura droit à la première Coupe du Monde des Clubs dans son nouveau format. À l’été 2025, 32 formations (dont 12 équipes européennes) seront réunies aux États-Unis pour une durée d’un mois. Pour se qualifier, les équipes pouvaient décrocher leur ticket via des titres continentaux sur la période 2021-2024 ou via leur classement continental (UEFA pour l’Europe) sur la même période avec comme règle d’emmener seulement deux clubs par pays. Avec son élimination en 1/4 de finale de Ligue des Champions, le Barça n’a pas eu le nombre de points suffisant sur le classement continental pour se qualifier, laissant sa place à l’Atlético de Madrid. 11 des 12 places européennes étaient attribuées, seul Arsenal pouvait encore se qualifier en remportant la Coupe aux grandes oreilles cette saison.

Mais avec leur élimination hier face au Bayern Munich, les Gunners ne disputeront pas non plus la Coupe du Monde des Clubs l’année prochaine. Par écoulement, c’est le RB Salzbourg qui décroche le dernier ticket restant pour les Européens. Les clubs français, l’OM et le LOSC, qui n’ont pas disputé la Ligue des Champions cette année, n’avaient pas assez de points pour figurer en haut du classement UEFA.

Les 12 équipes européennes qualifiées pour la Coupe du Monde des Clubs 2025 :

Angleterre : Manchester City, Chelsea

Espagne : Real Madrid, Atlético de Madrid

Italie : Inter Milan, Juventus

Allemagne: Bayern Munich, Borussia Dortmund

Portugal: Benfica Lisbonne, Porto

France: PSG

Autriche: RB Salzbourg