Tottenham, PSG : Dele Alli absent de l'entraînement

Annoncé depuis plusieurs jours en discussion avec le Paris Saint-Germain, Dele Alli ne s'est pas entraîné avec Tottenham ces deux derniers jours selon les informations du Telegraph. La raison est simple, le joueur et son clan souhaitent se concentrer sur les négociations en cours avec le club de la capitale française. Le milieu de terrain anglais n’a plus disputé une rencontre avec les Spurs depuis le 10 janvier dernier et est à la recherche d’un point de chute pour retrouver du temps de jeu.

Des discussions sont en cours pour une arrivée au PSG sous la forme d’un prêt, où il retrouverait son ancien entraîneur Mauricio Pochettino qui souhaite le voir venir. Jusque-là, les négociations étaient ralenties par le désir du président de Tottenham Daniel Levy de ne pas voir le joueur quitter définitivement Londres. Reste à savoir si Dele Alli rejoindra bel et bien le club parisien, et sous quelle forme ? Prêt avec option d’achat ou pas, le mercato hivernal se clôture lundi à minuit, et il va donc falloir faire vite.