OM : Pablo Longoria justifie le choix Jean-Louis Gasset

L’Olympique de Marseille a choisi Jean-Louis Gasset. Après l’annonce du départ de Gennaro Gattuso dans la matinée de ce mardi, le club phocéen a annoncé la venue de l’ex-coach de Bordeaux, de l’ASSE et de la Côte d’Ivoire. «L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur de l’équipe première. Entraîneur expérimenté aussi bien en club qu’en sélection, Jean-Louis Gasset a passé plus de 30 années sur différents bancs du championnat de France et à l’étranger. Ses expériences en tant qu’adjoint ou entraîneur principal des Girondins de Bordeaux, de l’AS Saint-Etienne, du Montpellier HSC ou du PSG ont fait de lui l’un des entraîneurs français les plus chevronnés», a expliqué l’OM dans son communiqué.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le président du club olympien, Pablo Longoria, a tenu à justifier son choix de prendre le technicien de 70 ans pour remplacer Gennaro Gattuso, qu’il a d’abord tenu à remercier. «Je tiens à remercier le travail réalisé par Gennaro Gattuso. C’est une bonne personne qui est venue dans un moment difficile. J’assume mes responsabilités, je tiens ma part de responsabilité sur la situation actuelle. On va tout faire, moi le premier, et on doit chercher à faire le maximum pour réussir notre saison», a assuré Longoria, avant de se justifier sur le profil de Gasset.

À lire

Benatia, Clauss, UNFP, Tessier : les réponses cinglantes de Pablo Longoria

Pablo Longoria assure qu’«il fallait changer» de coach

«Il fallait prendre des décisions et je pense que c’est la personne idéale pour trouver un déclic et se ressaisir. Ce n’est pas facile de changer de manager en cours de saison. Au moment où j’ai pris cette décision, il fallait trouver un profil qui connait le championnat, avec de l’expérience et une maitrise tactique. Il fallait un changement mental, dans les têtes, quelqu’un qui a les clés pour transformer un groupe de personnes en équipe. On a pris la décision d’embaucher Jean-Louis (Gasset) car c’est la personne idéale pour faire un déclic et changer la situation actuelle», a assuré le président phocéen.

La suite après cette publicité

«Avec notre dynamique de résultats, il fallait changer. C’est par son parcours, pour son niveau de connaissance, d’expérience et sa positivité depuis notre premier échange que nous avons choisi Jean-Louis Gasset», a-t-il ajouté. Sous contrat jusqu’à la fin de saison actuelle, l’ex-adjoint de Laurent Blanc aura la lourde tâche de tenter d’aller chercher une qualification européenne, alors que l’OM a perdu du terrain au fil des contre-performances. Et cela commencera par la réception du Shakhtar Donetsk en Ligue Europa jeudi (21h), avant celle de Montpellier, pour un derby du Sud de la France périlleux, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45).