Le Real Madrid pourrait faire 60M d'économies cet hiver

Avec l'ouverture du mercato hivernal, le Real Madrid devrait en profiter pour dégraisser son effectif et réaliser des économies. Et selon les informations d'AS, trois joueurs seraient concernés par un départ dès cet hiver : Gareth Bale, Marcelo et Isco. Tous trois absents des plans de Carlo Ancelotti, ils pourraient bien se trouver une porte de sortie dans les prochaines semaines au lieu de partir libre de tout contrat l'été prochain.

Leurs départs respectifs permettrait donc à la Maison Blanche d'économiser près de 60 millions d'euros sur son budget salarial, ce qui n'est pas considérable quand on connaît les intentions madrilènes de signer l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juillet 2022, ainsi que le transfert du buteur norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland.