Séville : Boubakary Soumaré n’oublie pas les Bleus

Courtisé par plusieurs équipes cet été, Boubakary Soumaré (24 ans) a finalement rejoint Séville sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Présenté à la presse ce mardi, le milieu a été questionné sur son avenir international. Et l’ancien joueur du LOSC n’oublie pas les Bleus. Ses propos sont relayés par Marca.

«Je sais ce que je dois faire pour atteindre l’équipe A. C’est un objectif que j’ai, c’est vrai, et ce qui me différencie du joueur que j’étais à Lille, c’est l’expérience en Premier League. Plus tu joues, plus tu évolues, c’est logique.» Ambitieux, Soumaré sait qu’il doit d’abord travailler dur et briller avec Séville avant de postuler à une place en sélection nationale.