Real Madrid : c'est le drame en défense

La suite après cette publicité

« Un drame en défense ». C'est ainsi que titre AS dans son article du jour concernant l'arrière-garde merengue. Face à Getafe dimanche soir (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 21h), l'entraîneur tricolore va devoir composer sans bon nombre de ses défenseurs les plus utilisés.

Ainsi, Dani Carvajal est blessé de longue durée, comme Lucas Vazquez qui le remplaçait brillamment jusqu'ici. Dans l'axe de la défense, la charnière centrale titulaire composée de Sergio Ramos et de Raphaël Varane est toujours indisponible, alors que Nacho, le troisième défenseur central dans la hiérarchie, devra aussi assister à la rencontre depuis les tribunes car suspendu. Est venue s'ajouter celle de Ferland Mendy au cours de ce samedi...

Du bricolage en perspective

Aujourd'hui, Zinedine Zidane n'a que trois défenseurs à disposition : Eder Militao, qui comme Nacho a brillé ces derniers matchs, Marcelo, ainsi qu'Alvaro Odriozola, pas vraiment dans les plans du coach français, étant le joueur le moins utilisé du Real Madrid cette saison. Zizou avait plusieurs options, comme aligner Ferland Mendy dans l'axe aux côtés de Militao, et Marcelo et Odriozola sur les flancs. Mais c'est tombé à l'eau.

Autre option, faire monter Victor Chust du Real Madrid Castilla pour accompagner le défenseur central brésilien, et ainsi aligner Marcelo à gauche et trouver un nouveau joueur pour le côté droit. L'absence de Casemiro au milieu empêchera Zidane d'utiliser Fede Valverde à une position plus reculée. Décidemment, toutes ces absences tombent mal alors que le titre de Liga est en train de se jouer !