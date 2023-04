Real Madrid : Florentino Pérez va faire une folie avec Vinicius Junior

La suite après cette publicité

Il est passé du statut de jeune feu follet courant comme un poulet sans tête à titulaire incontournable du Real Madrid. À seulement 22 ans, Vinicius Junior a su faire taire les critiques et justifier les 45 M€ déboursés par la Casa Blanca en 2017 pour l’arracher à Flamengo. Sa dernière prestation en Ligue des Champions face à Chelsea (2-0, élu homme du match), en est d’ailleurs la preuve.

À l’issue de la rencontre, le Brésilien affichait d’ailleurs sa soif de succès sous le maillot merengue. « Ce que je veux, c’est gagner de nombreuses Ligues des Champions, comme Modric et Benzema. Mon souhait en ce moment, c’est ça. (…) J’aimerais rester au Real Madrid pour toujours. C’est le meilleur club du monde. Jouer en Ligue des Champions, c’est quelque chose de spécial ».

Une belle augmentation arrive

Avec 21 buts et 16 passes décisives en 45 matches (toutes compétitions confondues) au compteur, l’international auriverde (21 sélections, 2 buts) répond plus que jamais présent à l’heure où le nom de Mbappé continue de planer au-dessus de lui. Mais à Madrid, on sait traiter avec respect ses meilleurs éléments. Defensa Central affirme en effet que Florentino Pérez est prêt à faire une petite folie pour son joueur sous contrat jusqu’en 2024.

Ainsi, le président de la Casa Blanca est disposé à offrir une prolongation assortie du plus gros salaire de l’effectif. Actuellement, c’est Eden Hazard qui touche le plus dans le vestiaire madrilène avec environ 25 M€ bruts annuels, soit 12,5 M€ nets. Rémunéré à hauteur de 3 M€ par saison, Vinicius Junior devrait donc obtenir une très belle revalorisation.