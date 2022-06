Rennes et Nantes discutent pour Flávio

Si Giresunspor s'est tranquillement maintenu en Süper Lig cette saison, c'est grâce aux buts d'Umut Nayir et Fousseni Diabaté, mais aussi à la régularité de Flávio dans l'entrejeu. Le milieu défensif brésilien de 26 ans, prêté par Trabzonspor, a réalisé un exercice de qualité, avec 35 titularisations, 2 passes décisives, 3 récupérations par match et 81% de passes réussies. Des prestations qui n'ont pas échappé à certains observateurs, en Ligue 1 notamment.

Cet hiver, le FC Nantes s'est penché sur son cas. Selon nos informations, les Canaris sont toujours là et ont été rejoints par le Stade Rennais et un autre pensionnaire de L1 dont le nom n'a pas filtré. Aucun des deux clubs n'a encore formulé d'offre au champion de Turquie, avec qui l'Auriverde est sous contrat jusqu'en juin 2024, mais les deux formations sont en contact avec ses représentants. Toujours d'après nos informations, la Fiorentina et deux autres écuries de Serie A ont également manifesté un intérêt pour le Paulista.