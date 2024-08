PSG : une porte de sortie s’offre à Ismaël Gharbi

Où jouera Ismaël Gharbi lors de cette saison 2024-2025 ? Pour l’heure, difficile de le dire mais son avenir dans la capitale française demeure plus que jamais incertain. Début juillet dernier, Le Parisien révélait, à ce titre, que le jeune milieu offensif parisien avait intégré un loft aux côtés de Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu wa Mungu ou encore Louis Mouquet.

Et selon nos dernières informations, le futur du droitier d’1m73 pourrait rapidement se décanter. En effet, d’après nos indiscrétions, Braga est très intéressé par le profil du natif de Paris. Prêté au Stade-Lausanne la saison dernière, le franco-espagnol sort d’un exercice très encourageant en Suisse. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, le Titi parisien a ainsi prouvé toute l’étendue de son talent.

Le PSG veut inclure une clause de rachat

De quoi prétendre à un rôle plus important au sein de l’effectif ultra-concurrentiel du PSG ? Si le club de la capitale lui a toujours témoigné de sa confiance, rien est moins sûr. Dès lors, un nouveau départ est à prévoir pour celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025. Ainsi nous sommes en mesure de vous affirmer que l’écurie portugaise souhaiterait enrôler le joueur de 20 ans. À noter toutefois, qu’en cas de départ, le club de la capitale souhaite inclure une clause de rachat et ainsi garder la main sur son protégé.

Réputé pour ses qualités techniques et sa vision du jeu, Ismaël Gharbi, auteur d’une petite passe décisive en 12 apparitions avec le groupe professionnel des Rouge et Bleu, pourrait donc s’aguerrir une saison de plus loin de la Ville Lumière. Pour cela, Braga va désormais devoir convaincre l’intéressé de s’exiler au Portugal et trouver un terrain d’entente avec les champions de France en titre. Affaire à suivre…